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13:29 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

День не задался: в Лидском районе водитель Opel получил штраф, а через полчаса попал в ДТП

Сразу два раза в течение получаса пришлось пообщаться с сотрудниками ГАИ водителю Opel в Лидском районе позавчера вечером. Сначала этот мужчина заплатил штраф за то, что не был пристегнут ремнем безопасности, а затем вылетел в кювет.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Корреспонденту SB.BY о злоключениях автомобилиста рассказал старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома Олег Дук:

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— Сначала этот мужчина был оштрафован в Березовке за то, что ехал непристегнутым. А затем — примерно через полчаса после получения штрафа — он попал в ДТП в деревне Гончары. Шел дождь. Скользко. Темное время суток. Однако водитель, по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость — и в итоге выехал в кювет, где врезался в бетонную водосточную трубу. С его слов, незадолго до аварии он включил стеклоочистители.

Сам водитель травм не получил, а вот его пассажирка, сидевшая на заднем сидении, госпитализирована с переломами позвонков. Водитель с коллегой возвращались в Гродно из командировки.

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