День не задался: в Лидском районе водитель Opel получил штраф, а через полчаса попал в ДТП

— Сначала этот мужчина был оштрафован в Березовке за то, что ехал непристегнутым. А затем — примерно через полчаса после получения штрафа — он попал в ДТП в деревне Гончары. Шел дождь. Скользко. Темное время суток. Однако водитель, по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость — и в итоге выехал в кювет, где врезался в бетонную водосточную трубу. С его слов, незадолго до аварии он включил стеклоочистители.