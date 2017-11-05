На Черной речке тушили склад с бумагой

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, 5 ноября спасателей на Сердобольскую, 44, вызвали в 11:52. Через семь минут на месте были первые расчеты — всего для тушения пожара их потребовалось четыре. Очаг возгорания спасатели нашли в нежилом здании, где складировались бумага и пиломатериалы.