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14:19 (мск), источник: Фонтанка

На Черной речке тушили склад с бумагой

Двадцать пожарных боролись с огнём в нежилом здании рядом с территорией транспортной организации «Третий парк» в Приморском районе Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, 5 ноября спасателей на Сердобольскую, 44, вызвали в 11:52. Через семь минут на месте были первые расчеты — всего для тушения пожара их потребовалось четыре. Очаг возгорания спасатели нашли в нежилом здании, где складировались бумага и пиломатериалы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Огонь охватил 50 квадратных метров. В половине первого дня его распространение остановили. Сейчас 20 пожарных проливают тлеющие очаги.

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