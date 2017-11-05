В Новосибирске снова проходят массовые эвакуации крупных торговых центров

В Новосибирске сегодня, 5 ноября, вновь поступило много сообщений от неизвестных лиц о минировании крупных торговых комплексов. Об этом сообщила группа Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Эвакуация прошла в ТРК «Сибирский Молл» на улице Фрунзе, 238, также прошла эвакуация в «Ройял Парке» на Красном проспекте, 101, в «Галерее» на Гоголя, 13, в «Меге» на Ватутина, 107, в ТЦ «Аура» на Военной, 5, в «Континенте» на Троллейной, 130, в «Кристалле» на Тюленина, 17/1 и в «Москве» на Крылова, 26.