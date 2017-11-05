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13:51 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Умер мужчина, упавший под поезд на станции «Нарвская»

Врачам не удалось спасти травмированного пассажира.

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге скончался 34-летний мужчина, упавший на пути на станции метро «Нарвская», передает MR7.ru.

Пассажир оказался на рельсах вечером 4 ноября, когда к платформе прибывал поезд. Машинист состава применил экстренное торможение, однако упавший мужчина все же пострадал. В крайне тяжелом состоянии его доставили в Городскую больницу № 26.

Врачи диагностировали у петербуржца открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, ушибы головного мозга, сердца и легких, а также травму живота с повреждением внутренних органов.

Пострадавший скончался на операционном столе. Ведется проверка инцидента.

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