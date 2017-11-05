Умер мужчина, упавший под поезд на станции «Нарвская»

В Петербурге скончался 34-летний мужчина, упавший на пути на станции метро «Нарвская», передает MR7.ru.

Пассажир оказался на рельсах вечером 4 ноября, когда к платформе прибывал поезд. Машинист состава применил экстренное торможение, однако упавший мужчина все же пострадал. В крайне тяжелом состоянии его доставили в Городскую больницу № 26.