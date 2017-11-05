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13:55 (мск), источник: Zakon.kz

«ГАЗель» опрокинулась на крышу Mercedes в Алматы

Пострадал водитель грузовика.

Источник: Zakon.kz

Днем в воскресенье, 5 ноября, в Алматы произошло ДТПс участием двух автомашин, пострадал один человек, сообщаетZakon.kz.

Авария произошла на улице Жарокова, выше Басенова. Оба автомобиля двигались в южном направлении, легковушка — в левом ряду, грузовик — в правом. По словам водителя Mercedes, «ГАЗель» резко пошла на разворот. Мужчина за рулем легковушки не успел отреагировать на маневр, Mercedes ударил «ГАЗель», отчего грузовик опрокинулся на крышу легкового авто.

В результате столкновения пострадал водитель «ГАЗели», его госпитализировали.

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