В Гомеле ГАИ устанавливает очевидцев смертельного наезда грузовика на девочку
Как сообщал SB.BY, ДТП с гибелью 10-летней девочки произошло 19 октября в районе пересечения улиц Телегина и Песина около трех часов дня.
Как сообщал SB.BY, ДТП с гибелью 10-летней девочки произошло 19 октября в районе пересечения улиц Телегина и Песина около трех часов дня.
Девочка шла по пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.
— Водитель грузовика МАЗ-437040 не предоставил ей преимущества в движении, совершив наезд на ребенка, — сообщили представители Госавтоинспекции. — От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. В отношении 21-летнего водителя следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 317 УК.
Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия оказать помощь в расследовании, связаться по телефонам 80232−68−35−07, 80232−68−40−84 или 80232−68−44−44 или позвонить в дежурную часть УГАИ УВД Гомельского облисполкома.