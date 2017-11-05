В Гомеле ГАИ устанавливает очевидцев смертельного наезда грузовика на девочку

— Водитель грузовика МАЗ-437040 не предоставил ей преимущества в движении, совершив наезд на ребенка, — сообщили представители Госавтоинспекции. — От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. В отношении 21-летнего водителя следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 317 УК.