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15:27 (мск), источник: Publika.md

В центре столицы машина врезалась в столб из-за тумана

Сегодня утром на перекрестке столичных улиц Константина Стере и Михая Когэлничану машина врезалась в электростолб. В ней находились четверо молодых людей.

Источник: Publika.md

Один из пассажиров госпитализирован с травмой головы.

«Из-за тумана водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Отвезём всех в республиканский наркодиспансер. Также предстоит опросить свидетелей и установить обстоятельства аварии», — сообщил патрульный инспектор Ион Делински.

В зависимости от тяжести телесных повреждений пострадавшего пассажира, водителю грозит до полутора тысяч штрафа и 6 штрафных пунктов либо уголовная ответственность.

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