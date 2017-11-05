В центре столицы машина врезалась в столб из-за тумана

Один из пассажиров госпитализирован с травмой головы.



«Из-за тумана водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Отвезём всех в республиканский наркодиспансер. Также предстоит опросить свидетелей и установить обстоятельства аварии», — сообщил патрульный инспектор Ион Делински.



В зависимости от тяжести телесных повреждений пострадавшего пассажира, водителю грозит до полутора тысяч штрафа и 6 штрафных пунктов либо уголовная ответственность.