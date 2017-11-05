В центре столицы машина врезалась в столб из-за тумана
Сегодня утром на перекрестке столичных улиц Константина Стере и Михая Когэлничану машина врезалась в электростолб. В ней находились четверо молодых людей.
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Сегодня утром на перекрестке столичных улиц Константина Стере и Михая Когэлничану машина врезалась в электростолб. В ней находились четверо молодых людей.
Один из пассажиров госпитализирован с травмой головы.
«Из-за тумана водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Отвезём всех в республиканский наркодиспансер. Также предстоит опросить свидетелей и установить обстоятельства аварии», — сообщил патрульный инспектор Ион Делински.
В зависимости от тяжести телесных повреждений пострадавшего пассажира, водителю грозит до полутора тысяч штрафа и 6 штрафных пунктов либо уголовная ответственность.