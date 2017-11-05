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20:49 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске потушили пожар на территории целлюлозно-бумажного комбината

КРАСНОЯРСК, 5 ноя — РИА Новости. Пожарные потушили заброшенное здание на территории енисейского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Красноярске, жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона.

Источник: РИА Новости

Ранее в МЧС сообщили, что горел цех на территории неэксплуатируемого заброшенного здания ЦБК. Площадь пожара составляла 1 тысячу квадратных метров.

«Пожар на территории ЦБК ликвидирован», — сказал собеседник агентства.

По его данным, жертв и пострадавших нет.

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