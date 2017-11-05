В Красноярске потушили пожар на территории целлюлозно-бумажного комбината
КРАСНОЯРСК, 5 ноя — РИА Новости. Пожарные потушили заброшенное здание на территории енисейского
КРАСНОЯРСК, 5 ноя — РИА Новости. Пожарные потушили заброшенное здание на территории енисейского
Ранее в МЧС сообщили, что горел цех на территории неэксплуатируемого заброшенного здания ЦБК. Площадь пожара составляла 1 тысячу квадратных метров.
«Пожар на территории ЦБК ликвидирован», — сказал собеседник агентства.
По его данным, жертв и пострадавших нет.