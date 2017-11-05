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20:24 (мск), источник: ivbg.ru

Турист из Финляндии утонул в Ленобласти при попытке спасти собаку-призрака

Трагический инцидент произошёл в одном из каналов в Волховском районе Ленобласти. Подвыпившие мужчины из Финляндии, находящиеся на отдыхе в России, не смогли найти одного из своих друзей. После оказалось, что он утонул.

В полночь с 4 на 5 ноября в полицию Волхова поступил тревожный звонок от работника гостиницы «Радуга», расположенной в Новой Ладоге. По словам звонившего, двое туристов из Финляндии в состоянии алкогольного опьянения уже второй час не могут найти своего 57-летнего приятеля, в компании с которым они отдыхали в Ленобласти. Об этом сообщает 47news.

Позже выяснилось, что финны гуляли по улице Пролетарский канал, которая проходит вдоль Староладожского канала. В какой-то момент им показалось, что в воде находится собака. После этого один из иностранных туристов спустился под мост и зашел в воду, после чего пропал из виду в темноте. Его бездыханное тело только ближе к утру нашли полицейские. Была ли на самом деле в воде какая-либо собака, не уточняется — из канала выловили только финна.

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