Турист из Финляндии утонул в Ленобласти при попытке спасти собаку-призрака

В полночь с 4 на 5 ноября в полицию Волхова поступил тревожный звонок от работника гостиницы «Радуга», расположенной в Новой Ладоге. По словам звонившего, двое туристов из Финляндии в состоянии алкогольного опьянения уже второй час не могут найти своего 57-летнего приятеля, в компании с которым они отдыхали в Ленобласти. Об этом сообщает 47news.

Позже выяснилось, что финны гуляли по улице Пролетарский канал, которая проходит вдоль Староладожского канала. В какой-то момент им показалось, что в воде находится собака. После этого один из иностранных туристов спустился под мост и зашел в воду, после чего пропал из виду в темноте. Его бездыханное тело только ближе к утру нашли полицейские. Была ли на самом деле в воде какая-либо собака, не уточняется — из канала выловили только финна.