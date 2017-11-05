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14:28 (мск), источник: ТАСС

Источник: более 200 человек задержаны на Манежной площади в Москве

По информации источника, среди задержанных большинство сторонников националистических организаций, у них изъяли оружие, ножи, кастеты.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Более 200 человек, собравшихся на несанкционированную акцию, задержаны на Манежной площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время число задержанных увеличилось до 200», — сказал он. Среди задержанных большинство сторонников националистических организаций. Ранее сообщалось о более 50 задержанных.

У задержанных при досмотре изымается оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства. Как отметил собеседник агентства, «это говорит о том, что люди пришли не просто так, а готовились оказать сопротивление силам правопорядка».

После досмотра задержанных доставляют в различные отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Сейчас весь периметр Манежной площади полностью перекрыт полицейскими, частично ограничен вход и выход из метро «Охотный ряд» и «Площадь революции»; закрыта для входа Красная площадь (в связи с репетицией торжественного марша в честь 76-й годовщины парада 1941 года), вход возможен только по пригласительным билетам.

Ранее лидер экстремистского движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев призвал своих сторонников выйти 5 ноября на улицы в центре Москвы, чтобы высказать недоверие к властям. 26 октября Красноярский краевой суд признал движение «Артподготовка» экстремистским.

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