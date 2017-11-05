В лобовом ДТП на Пойменной погиб водитель ВАЗа
ДТП произошло в 7 часов 30 минут на улице Пойменной, 2.
ДТП произошло в 7 часов 30 минут на улице Пойменной, 2.
По предварительным данным, водитель 1998 года рождения на Opel Astra выехал на встречную полосу движения. В результате столкнулась с автомобилем ВАЗ-2111 под управлением водителя 1974 года рождения. После чего водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.