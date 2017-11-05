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15:00 (мск), источник: РИА Новости

В Дейр-эз-Зоре обнаружили заминированную машину с химическими веществами

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 5 ноя — РИА Новости. Сирийские военные обнаружили в городе Дейр-эз-Зор машину, начинённую взрывчаткой, где также находился боеприпас с химическими веществами, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: РИА Новости

На боеприпасе была маркировка, указывающая на то, что содержащиеся в нем химические элементы можно применять только в лабораториях, и противопоказано использовать в медицинских целях.

Заминированный микроавтобус обнаружен в одном из кварталов, там же военнослужащие нашли два больших склада с оружием и боеприпасами. На складе с оружием хранилось большое количество автоматов М-16 американского производства, снайперские винтовки «Штайр», «Драгунов», G3, минометные установки разного калибра, а также бронебойные снаряды и ручные гранатометы с боекомплектами в больших количествах. На другом складе были изъяты приборы ночного видения, беспилотники, средства наблюдения, боеприпасы для танков и другие различные снаряды для крупнокалиберных пулеметов и минометов.

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Несколько обнаруженных винтовок были заминированы таким образом, что заряд детонировал при нажатии курка. Другая группа сирийских военнослужащих вывела из ранее захваченных ИГ* районов шесть танков и большое количество минометных установок террористов.

«Операция по разминированию и зачистке ещё продолжается и не исключено, что будут найдены другие склады с оружием и боеприпасами, которые принадлежали ИГ"*, — рассказал РИА Новости офицер сирийской армии.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.

* Террористическая организация, запрещена в России.

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