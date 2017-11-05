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14:52 (мск), источник: РИА Новости

В Калининградском зоопарке амурский тигр напал на сотрудницу

КАЛИНИНГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Амурский тигр напал на зоотехника калининградского зоопарка в уличном вольере, женщину госпитализировали, сообщила РИА Новости пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

«Примерно в 12.00 (13.00 мск) на зоотехника напал амурский тигр по кличке Тайфун. Предположительно, животное вышло в уличный вольер в тот момент, когда там находился зоотехник. Посетители с помощью криков, камней, всевозможных подручных материалов, вплоть до стульев из уличного кафе, отвлекли животное, и в это время зоотехнику удалось скрыться во внутреннем помещении», — сказал Михайлова.

Она отметила, что женщину увезли в шоковом состоянии в больницу, она находится в травматологическом отделении.

Причины происшествия пока в зоопарке назвать не могут, будет проводиться служебное расследование того, как человек мог оказаться в одном вольере с животным.

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 В Калининградском зоопарке амурский тигр напал на сотрудницу
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