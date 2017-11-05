Стало известно, где был пропавший в Кишертском районе юноша
Молодой человек 10 дней работал и жил на стройке в Перми.
Молодой человек 10 дней работал и жил на стройке в Перми.
Родные рассказали, где 10 дней пропадал 19-летний парень, пропавший 24 октября в Кишертском районе.
«Он уехал в Пермь и устроился там на работу охранником на стройку в районе “Вышка 2”. Жил там же. Нам позвонила продавщица из- магазина и сказала, что видела похожего парня», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» сестра пропавшего молодого человека.
По указанному адресу сразу выехал дядя пропавшего. С молодым человеком всё в порядке, скоро он уже будет дома. Пока он так и не объяснил родным свой поступок.
Напомним, 24 октября молодой человек ушёл из дома и пропал. Вечером его видела на вокзале. Как выяснилось, юноша сел на электричку и уехал в Пермь, но родным ничего не сказал. Через три дня они написали заявление в полицию.