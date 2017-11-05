Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Литва окончательно прощается с Росиией
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
В центре Москвы задержали более 260 человек
Новейшее оружие России из "Сколково", которое появится у МВД
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
На Украине назвали национальную идею: стать колонией США - СМИ
Шахназаров впервые рассказал о бегстве жены в США
Жена Малежика выхаживает его после инсульта: интервью певца
«Принцип раздельного поражения» — эксперт о С-500
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
США и Украина подсчитывают потери от обходных газопроводов - СМИ
СМИ Запада о пусковой установке РФ: Мощное оружие
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
19:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

Стало известно, где был пропавший в Кишертском районе юноша

Молодой человек 10 дней работал и жил на стройке в Перми.

Родные рассказали, где 10 дней пропадал 19-летний парень, пропавший 24 октября в Кишертском районе.

«Он уехал в Пермь и устроился там на работу охранником на стройку в районе “Вышка 2”. Жил там же. Нам позвонила продавщица из- магазина и сказала, что видела похожего парня», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» сестра пропавшего молодого человека.

По указанному адресу сразу выехал дядя пропавшего. С молодым человеком всё в порядке, скоро он уже будет дома. Пока он так и не объяснил родным свой поступок.

Напомним, 24 октября молодой человек ушёл из дома и пропал. Вечером его видела на вокзале. Как выяснилось, юноша сел на электричку и уехал в Пермь, но родным ничего не сказал. Через три дня они написали заявление в полицию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Актриса Марина Федункив решила выдвинуться в президенты
Карлес Пучдемон сдался полиции Бельгии
Египет выразил протест четырем странам Европы и Канаде
Российские туристы сообщили о разрушениях на курорте Нячанг
В КНДР заявили, что Трампа нужно «приручить» физической силой
Центральный матч тура РФПЛ закончился ничьей
Воронежец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
В Ингушетии у поста ДПС неизвестный совершил самоподрыв
Спорт
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в рамках 16-го тура РФПЛ
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь