Стало известно, где был пропавший в Кишертском районе юноша

Родные рассказали, где 10 дней пропадал 19-летний парень, пропавший 24 октября в Кишертском районе.

«Он уехал в Пермь и устроился там на работу охранником на стройку в районе “Вышка 2”. Жил там же. Нам позвонила продавщица из- магазина и сказала, что видела похожего парня», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» сестра пропавшего молодого человека.

По указанному адресу сразу выехал дядя пропавшего. С молодым человеком всё в порядке, скоро он уже будет дома. Пока он так и не объяснил родным свой поступок.