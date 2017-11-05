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18:37 (мск), источник: Kazinform

В Костанае из-за пожара в многоэтажке погибла женщина

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Задымление в одном из подъездов жилого многоэтажного дома произошло в Костанае — погибла женщина, эвакуировали полсотни жильцов, передаёт корреспондент МА «Казинформ».

«Сообщение от очевидцев поступило сегодня, 5 ноября, в 01:44. Через минуту к месту вызова были направлены силы и средства подразделения СПЧ-2 в количестве 2-х пожарных автомашин АЦ и 1ед пожарной автолестницы (АЛ).

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По прибытии в 01:48, было установлено, что произошёл пожар в квартире № 121 на 2 этаже, с задымлением выше стоящих этажей. Предварительно площадь пожара составила 25 кв. м. Все силы и средства были направленны на эвакуацию людей с одновременным тушением огня звеном газодымозащитной службы (ГДЗС) в очаге пожара", — сообщили в областном ДЧС.

Чуть позже был объявлен повышенный номер вызова. По установленным автолестницам и трехколенным лестницам производилось спасение людей с верхних этажей.

«В 02:37 была объявлена локализация. В результате тушения пожара в квартире № 121 был обнаружен труп, предположительно женского пола, 1960 года рождения, а также эвакуированы 54 человека, 10 спасено, из них 6 детей. Ликвидирован пожар в 03:04», — отметили в ведомстве.

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