В Костанае из-за пожара в многоэтажке погибла женщина

По прибытии в 01:48, было установлено, что произошёл пожар в квартире № 121 на 2 этаже, с задымлением выше стоящих этажей. Предварительно площадь пожара составила 25 кв. м. Все силы и средства были направленны на эвакуацию людей с одновременным тушением огня звеном газодымозащитной службы (ГДЗС) в очаге пожара", — сообщили в областном ДЧС.



Чуть позже был объявлен повышенный номер вызова. По установленным автолестницам и трехколенным лестницам производилось спасение людей с верхних этажей.



«В 02:37 была объявлена локализация. В результате тушения пожара в квартире № 121 был обнаружен труп, предположительно женского пола, 1960 года рождения, а также эвакуированы 54 человека, 10 спасено, из них 6 детей. Ликвидирован пожар в 03:04», — отметили в ведомстве.