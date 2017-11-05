МИД: белорусы не пострадали из-за тайфуна во вьетнамском Нячанге
Количество жертв мощного тайфуна во Вьетнаме достигло 27 человек.
Количество жертв мощного тайфуна во Вьетнаме достигло 27 человек.
МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Стихия разбушевалась недалеко от вьетнамского города Нячанг, который расположен в 500 километрах к югу от Дананга, где в понедельник должен начаться саммит лидеров
Саммит АТЭС намерены посетить президент России Владимир Путин, американский лижер Дональд Трамп,
По данным местных СМИ, мощный тайфун во Вьетнаме унес жизни 27 человек. Десятки считаются пропавшими, среди них члены экипажа грузовых судов, которые были потоплены у побережья провинции Биньдинь.
В белорусском министерстве иностранных дел сообщили, что, по предварительной информации вьетнамской стороны, белорусские туристы в городе Нячанг в результате тайфуна не пострадали.
Также на странице МИД в Twitter говорится, что Посольство Беларуси во Вьетнаме открыло горячую линию для белорусских граждан, которым требуется помощь
Нячанг находится в центральном Вьетнаме и является одним из самых популярным курортов страны среди иностранных туристов.