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18:52 (мск), источник: Sputnik.by

МИД: белорусы не пострадали из-за тайфуна во вьетнамском Нячанге

Количество жертв мощного тайфуна во Вьетнаме достигло 27 человек.

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Стихия разбушевалась недалеко от вьетнамского города Нячанг, который расположен в 500 километрах к югу от Дананга, где в понедельник должен начаться саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Саммит АТЭС намерены посетить президент России Владимир Путин, американский лижер Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин и многие другие мировые лидеры.

По данным местных СМИ, мощный тайфун во Вьетнаме унес жизни 27 человек. Десятки считаются пропавшими, среди них члены экипажа грузовых судов, которые были потоплены у побережья провинции Биньдинь.

В белорусском министерстве иностранных дел сообщили, что, по предварительной информации вьетнамской стороны, белорусские туристы в городе Нячанг в результате тайфуна не пострадали.

Также на странице МИД в Twitter говорится, что Посольство Беларуси во Вьетнаме открыло горячую линию для белорусских граждан, которым требуется помощь из-за тайфуна: +84906205545.

​Нячанг находится в центральном Вьетнаме и является одним из самых популярным курортов страны среди иностранных туристов.

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