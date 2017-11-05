Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Литва окончательно прощается с Росиией
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
В центре Москвы задержали более 260 человек
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
На Украине назвали национальную идею: стать колонией США - СМИ
Шахназаров впервые рассказал о бегстве жены в США
"Ума не хватает”: соцсети РФ высмеяли просьбу Украины к Канаде
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
США и Украина подсчитывают потери от обходных газопроводов - СМИ
СМИ Запада о пусковой установке РФ: Мощное оружие
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
19:37 (мск), источник: ИА REGNUM

В Екатеринбурге массово эвакуируют торговые центры

Возле зданий — полиция, пожарные, скорая помощь.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге 5 ноября эвакуированы посетители и сотрудники нескольких торговых центров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные жители.

Эвакуации подверглись торговые центры «Гулливер», «Лимеранс», магазин «Золотое яблоко» и другие. Как сообщают сами граждане, возле зданий дежурят сотрудники полиции. Также на фотографиях видны машины полиции, скорой помощи и пожарных.

Во время загрузки произошла ошибка.

По неофициальным данным, неизвестные заявили о минировании данных объектов. Всего атаке лже-террористов подверглись пять торговых организаций. Эвакуированы более 1000 человек.

В полиции официальные комментарии обещают позднее. Сейчас взрывотехники проверяют здания торговых центров.

Отметим, также эвакуация произошла в Москве. Как ранее сообщало ИА REGNUM, здесь эвакуировали персонал и сотрудников торговых центров «Мега Белая Дача» и «Атриум».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Екатеринбург пережил волну лже-терроризма. Телефонной атаке неизвестных подверглись правительственные здания, школы, детские сады, торговые центры, вузы и т. д.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Скончался актер Дмитрий Марьянов — биография
Карлес Пучдемон сдался полиции Бельгии
Египет выразил протест четырем странам Европы и Канаде
Российские туристы сообщили о разрушениях на курорте Нячанг
В КНДР заявили, что Трампа нужно «приручить» физической силой
Центральный матч тура РФПЛ закончился ничьей
Воронежец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
В Ингушетии у поста ДПС неизвестный совершил самоподрыв
Спорт
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в рамках 16-го тура РФПЛ
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь