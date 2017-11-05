В Екатеринбурге массово эвакуируют торговые центры
Возле зданий — полиция, пожарные, скорая помощь.
Возле зданий — полиция, пожарные, скорая помощь.
В Екатеринбурге 5 ноября эвакуированы посетители и сотрудники нескольких торговых центров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные жители.
Эвакуации подверглись торговые центры «Гулливер», «Лимеранс», магазин «Золотое яблоко» и другие. Как сообщают сами граждане, возле зданий дежурят сотрудники полиции. Также на фотографиях видны машины полиции, скорой помощи и пожарных.
По неофициальным данным, неизвестные заявили о минировании данных объектов. Всего атаке
В полиции официальные комментарии обещают позднее. Сейчас взрывотехники проверяют здания торговых центров.
Отметим, также эвакуация произошла в Москве. Как ранее сообщало ИА REGNUM, здесь эвакуировали персонал и сотрудников торговых центров «Мега Белая Дача» и «Атриум».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Екатеринбург пережил волну