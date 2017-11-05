В Геленджике нашли тело мужчины, выпавшего за борт катамарана

Источник: ЮГА.ру

В акватории Геленджика 26-летний мужчина выпал за борт парусного катамарана. Спасатели вели поиски и 5 ноября в районе Тонкого мыса было обнаружено тело пропавшего.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что следователи провели осмотр места происшествия и начали проверку, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в августе в Геленджике девушка на гидроцикле врезалась в берег и получила ранения и травмы. Подозреваемых по этому делу в ноябре нашли в Ростове.