В Геленджике нашли тело мужчины, выпавшего за борт катамарана
Следователи проведут проверку по факту гибели мужчины, который выпал за борт судна в Геленджике.
Следователи проведут проверку по факту гибели мужчины, который выпал за борт судна в Геленджике.
В акватории Геленджика 26-летний мужчина выпал за борт парусного катамарана. Спасатели вели поиски и 5 ноября в районе Тонкого мыса было обнаружено тело пропавшего.
В
Как сообщали Юга.ру, в августе в Геленджике девушка на гидроцикле врезалась в берег и получила ранения и травмы. Подозреваемых по этому делу в ноябре нашли в Ростове.
Летом 2016 года в Геленджике утонул аквалангист. В сентябре 2017-го владелицу