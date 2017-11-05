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19:34 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге горел Дворец культуры, дети эвакуировались из здания сами

Пожарным оставалось спасти из горящего здания всего двух человек.

Дворец культуры на улице Грибоедова в Екатеринбурге горел днем 5 ноября, почти все находившиеся в этот момент внутри эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Возгорание произошло в магазине, который находится на первом этаже Дворца. Сообщение о ЧП поступило в 15.58.

На тот момент внутри находились более 50 человек — посетителей, работников и учащихся. 40 из 50 человек — дети, посещавшие различные кружки.

Все они сумели не растеряться и организованно покинуть здание. Не смогли выйти только два человека, которых спасатели вывели с помощью звений газодымозащитной службы.

Пожар полностью потушили в 16.40. Погибших и пострадавших нет.

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