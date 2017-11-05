В Екатеринбурге горел Дворец культуры, дети эвакуировались из здания сами

Дворец культуры на улице Грибоедова в Екатеринбурге горел днем 5 ноября, почти все находившиеся в этот момент внутри эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Возгорание произошло в магазине, который находится на первом этаже Дворца. Сообщение о ЧП поступило в 15.58.

На тот момент внутри находились более 50 человек — посетителей, работников и учащихся. 40 из 50 человек — дети, посещавшие различные кружки.

Все они сумели не растеряться и организованно покинуть здание. Не смогли выйти только два человека, которых спасатели вывели с помощью звений газодымозащитной службы.