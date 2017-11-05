В Екатеринбурге горел Дворец культуры, дети эвакуировались из здания сами
Пожарным оставалось спасти из горящего здания всего двух человек.
Пожарным оставалось спасти из горящего здания всего двух человек.
Дворец культуры на улице Грибоедова в Екатеринбурге горел днем 5 ноября, почти все находившиеся в этот момент внутри эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей, сообщили в
Возгорание произошло в магазине, который находится на первом этаже Дворца. Сообщение о ЧП поступило в 15.58.
На тот момент внутри находились более 50 человек — посетителей, работников и учащихся. 40 из 50 человек — дети, посещавшие различные кружки.
Все они сумели не растеряться и организованно покинуть здание. Не смогли выйти только два человека, которых спасатели вывели с помощью звений газодымозащитной службы.
Пожар полностью потушили в 16.40. Погибших и пострадавших нет.