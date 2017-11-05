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16:42 (мск), источник: РИА Новости

В Калининграде рассказали о состоянии сотрудницы зоопарка после атаки тигра

КАЛИНИНГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Зоотехник, на которую в воскресенье утром напал тигр в зоопарке Калининграда, находится в стабильно тяжелом состоянии, угрозы для ее жизни нет, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.

Сообщалось, что в воскресенье примерно в 12.00 (13.00 мск) на зоотехника напал амурский тигр по кличке Тайфун. По предварительным данным, животное вышло в уличный вольер в тот момент, когда там находилась женщина, и напало на нее. Посетители с помощью криков, камней, всевозможных подручных материалов, отвлекли животное, и в это время зоотехнику удалось скрыться во внутреннем помещении, женщину госпитализировали.

«Пациентка поступила в больницу скорой медицинской помощи с множественными ранами тела и конечностей. Пациентка находится в сознании, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Угрозы для жизни нет. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сказали в минздраве.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко сказала РИА Новости, что следователи регионального управления СК России проводят доследственную проверку по сообщениям СМИ о нападении тигра на сотрудницу зоопарка в Калининграде. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что животное находится в своем вольере. Никаких мер в его отношении приниматься не будет. Для того, чтобы выяснить точную причину инцидента, в зоопарке пройдет служебное расследование.

Амурский тигр по кличке Тайфун родился 1 июля 2001 года в Челябинском зоопарке. В феврале 2002 года прибыл в калининградский зоопарк. В этом году Тайфуну исполнилось 16 лет (в природе максимальная продолжительность жизни амурских тигров — 15 лет). До сегодняшнего дня он не проявлял агрессии по отношению к сотрудникам.

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 В Калининграде рассказали о состоянии сотрудницы зоопарка после атаки тигра
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