$23,5 тыс. конфисковали у организаторов незаконных валютных переводов

Источник: Kommersant.uz

В результате оперативных мероприятий, проведенных департаментом при Генеральной прокуратуре РУз совместно с сотрудниками СНБ и органами внутренних дел, был пресечен факт незаконного оборота наличных валютных средств, сообщает Uzbekistan24.

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Джавлонбек Курбиезов, Фарух Солиев и Шерзод Эркабаев занимались скрытыми переводами денежных средств из Каракалпакстана в Ташкент и обратно. За свои услуги они брали 1% от суммы перевода.

В обшей сложности у преступной группы было изъято в качестве вещественных доказательств $14,9 тыс., 61,3 млн сумов, €10 евро и 52 тыс. российских рублей. В эквиваленте сумма равна 188 млн сумов ($23,5 тыс.).