Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
НАТО пытается лишить РФ «Искандеров»: СМИ назвали причины
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12100 лет Октябрьской революции
17:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

19-летняя девушка за рулём Opel Astra устроила смертельное ДТП под Ростовом

Смертельное ДТП по вине 19-летней девушки, находившейся за рулем Opel Astra, произошло под Ростовом в воскресенье, 5 ноября.

По словам очевидцев, девушка летела на скорости около 170 км/ч. Не справившись с управлением, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-2111. Авария произошла на улице Пойменной, между Батайском и Ростовом.

По данным 161.ru, 43-летний мужчина, находившийся за рулем отечественного автомобиля, скончался на месте происшествия, его пассажирка доставлена в больницу. Виновница смертельной аварии выжила.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Мы могли сгореть заживо». Мужчина спас людей от пожара и пошел под суд
Карлес Пучдемон сдался полиции Бельгии
В Дейр-эз-Зоре обнаружили заминированную машину с химвеществами
Российские туристы сообщили о разрушениях на курорте Нячанг
В КНДР заявили, что Трампа нужно «приручить» физической силой
СМИ сообщили о подготовке заговора против экс-премьера Ливана
С сайта ЦРУ пропал рассекреченный архив документов о бен Ладене
Трамп и Абэ сыграли партию в гольф
Спорт
Бивол-хайп. Сорвать банк в Монако Россиянин Дмитрий Бивол успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь