19-летняя девушка за рулём Opel Astra устроила смертельное ДТП под Ростовом
Смертельное ДТП по вине 19-летней девушки, находившейся за рулем Opel Astra, произошло под Ростовом в воскресенье, 5 ноября.
Смертельное ДТП по вине 19-летней девушки, находившейся за рулем Opel Astra, произошло под Ростовом в воскресенье, 5 ноября.
По словам очевидцев, девушка летела на скорости около 170 км/ч. Не справившись с управлением, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-2111. Авария произошла на улице Пойменной, между Батайском и Ростовом.
По данным 161.ru, 43-летний мужчина, находившийся за рулем отечественного автомобиля, скончался на месте происшествия, его пассажирка доставлена в больницу. Виновница смертельной аварии выжила.