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20:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пожар на левом берегу Воронежа попал на видео

По данным очевидцев, погиб человек.

Анонимный пользователь опубликовал в городской группе в соцсети «ВКонтакте» видео пожара на улице Цимлянской. Пожар случился в доме № 8 в 11:40 воскресенья, 5 ноября, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». Очевидцы рассказали диспетчерам 112 об одном погибшем и одном пострадавшем. Пресс-служба ГУ МЧС по области сообщила о пострадавших.

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На записи видно, что возгорание произошло на верхнем этаже девятиэтажки: из окна валит дым. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, пожар удалось потушить лишь в 12:20. На месте работали два пожарных расчета. Причина ЧП устанавливается.

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