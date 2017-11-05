Пожар на левом берегу Воронежа попал на видео

Анонимный пользователь опубликовал в городской группе в соцсети «ВКонтакте» видео пожара на улице Цимлянской. Пожар случился в доме № 8 в 11:40 воскресенья, 5 ноября, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». Очевидцы рассказали диспетчерам 112 об одном погибшем и одном пострадавшем. Пресс-служба ГУ МЧС по области сообщила о пострадавших.