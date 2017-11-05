Спасенный из реки в Гродно водитель находится в реанимации
Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Спасенный из Немана мужчина сейчас находится в реанимации, сообщили в эфире телеканала «Гродно плюс».
Водитель городского автобуса накануне неожиданно остановился на мосту, вышел из транспортного средства и прыгнул в Неман. Мужчину удалось спасти.
«Сразу было заметно, что
По словам моториста спасательной станции Александра Киги, сначала мужчина не подавал признаков жизни, однако уже при передаче сотрудникам МЧС он открыл глаза и начал дышать.
Сейчас водитель находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации, где он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Спасенному из Немана мужчине 57 лет, у него есть двое взрослых детей. Водителем городского транспорта он работает уже три десятилетия, все коллеги характеризуют его положительно. Что стало причиной инцидента — пока не известно.