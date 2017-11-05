Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша
Полонский хочет заработать $1 трлн и построить город будущего
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
НАТО хочет лишить РФ «страшных «Искандеров»: СМИ о причинах
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
США и Украина подсчитывают потери от обходных газопроводов - СМИ
СМИ Запада о пусковой установке РФ: Мощное оружие
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
12Усыпальница у Кремлевской стены
18:55 (мск), источник: Sputnik.by

Спасенный из реки в Гродно водитель находится в реанимации

Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Спасенный из Немана мужчина сейчас находится в реанимации, сообщили в эфире телеканала «Гродно плюс».

Читайте также
Водитель рейсового автобуса прыгнул в реку на глазах у пассажиров

Водитель городского автобуса накануне неожиданно остановился на мосту, вышел из транспортного средства и прыгнул в Неман. Мужчину удалось спасти.

«Сразу было заметно, что какая-то нештатная ситуация. Обычно люди ведут себя не так, а появились люди на мосту. И в этот же момент практически, когда вахтенный наш докладывал о ситуации, к нам поступил звонок от МЧС о том, что водитель спрыгнул с моста», — сообщил в эфире местного телеканала глава центральной спасательной станции Гродно Юрий Дорошкевич.

По словам моториста спасательной станции Александра Киги, сначала мужчина не подавал признаков жизни, однако уже при передаче сотрудникам МЧС он открыл глаза и начал дышать.

Сейчас водитель находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации, где он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Спасенному из Немана мужчине 57 лет, у него есть двое взрослых детей. Водителем городского транспорта он работает уже три десятилетия, все коллеги характеризуют его положительно. Что стало причиной инцидента — пока не известно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Амурский тигр напал на работницу зоопарка в Калининграде
Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона задержали
Карлес Пучдемон сдался полиции Бельгии
В Дейр-эз-Зоре обнаружили заминированную машину с химвеществами
Российские туристы сообщили о разрушениях на курорте Нячанг
В КНДР заявили, что Трампа нужно «приручить» физической силой
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ
Воронежец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
С сайта ЦРУ пропал рассекреченный архив документов о бен Ладене
Спорт
Бивол-хайп. Сорвать банк в Монако Россиянин Дмитрий Бивол успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь