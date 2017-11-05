В Петербурге молодая девушка ударила кондуктора автобуса молотком по голове

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел вечером в субботу.

«На территории Красногвардейского района поздно вечером 4 ноября в автобусе подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на требование кондуктора, 66-летней женщины, оплатить проезд нанесла ей удар аварийным молотком по голове», — говорится в сообщении.

Кондуктор с травмой головы «в удовлетворительном состоянии» была госпитализирована, отмечают в ведомстве.