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18:30 (мск), источник: РИА Новости

В Москве эвакуировали ГУМ и гостиницу «Метрополь»

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Пять тысяч человек эвакуировали в воскресенье вечером из торгового дома ГУМ и гостиницы «Метрополь» в центре Москвы после анонимных сообщений о «минировании», сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Источник: РИА Новости

«После звонков с угрозами взрыва из торгового дома ГУМ эвакуировали 2800 человек, еще свыше 2 тысяч человек из гостиницы «Метрополь», — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще около тысячи человек были эвакуированы из кинотеатра «Факел» на шоссе Энтузиастов, более тысячи — из торгового центра «Дубровка» в Юго-Восточном административном округе столицы.

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Ранее в воскресенье источник РИА Новости в экстренных службах сообщал, что правоохранители проверяют информацию о «минировании» трех торговых центров в Москве: «Галерея-Атлантик» и «Дисконт» в Южном административном округе и «Атриум» в Центральном административном округе. По словам собеседника агентства, порядка 11 тысяч человек эвакуировали из ТЦ «Европейский» и «Дисконт».

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, всего с тех пор были эвакуированы около 1,4 миллиона человек. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На минувшей неделе источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что волна анонимных звонков пошла на спад, с середины октября они стали поступать в полтора раза реже.

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