В Уфе задержали подозреваемого в расстреле пенсионера на кладбище

Напомним, 27 октября 2017 года в поселке Тимашево города Уфы обнаружили пенсионера, пристёгнутого наручниками к кладбищенской ограде. При этом мужчина был ранен.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

4 ноября 2017 года личности подозреваемых были установлены. 5 ноября задержали одного из двух подозреваемых. Им оказался неработающий уфимец. Как стало известно, двое знакомых решили совершить разбойное нападение.

В магазине злоумышленники заметили у одного из местных жителей пачку денег, выследили его и напали. Мужчина оказал сопротивление, однако нападавшим удалось погрузить его в багажник машины одного из нападавших. Пострадавший продолжил сопротивление, после чего в него не менее трёх раз выстрелили из пневматического пистолета.

Пенсионера вывезли на кладбище в поселок Тимашево, где пристегнули наручниками к ограде. Обыскав мужчину, у него похитили 10 тысяч рублей и мобильный телефон. Автомобиль, в котором его привезли на кладбище, злоумышленники подожгли, и скрылись с места происшествия.