В Москве эвакуировали Большой театр, ГУМ и «Метрополь»
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В воскресенье вечером из Большого театра после анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуировали около 700 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В воскресенье вечером из Большого театра после анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуировали около 700 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Две тысячи восемьсот человек вывели из торгового дома ГУМ и еще более двух тысяч — из гостиницы «Метрополь».
В воскресенье эвакуация затронула еще около тысячи посетителей кинотеатра «Факел» на шоссе Энтузиастов и более тысячи — торгового центра «Дубровка» в
Около 2,5 тысячи человек вывели из торгового центра «Таганский пассаж» на Таганской улице, «Аркадии» в Большом Овчинниковском переулке и ТЦ «Гудзон» на Каширском шоссе.
Поступали также анонимные звонки о «минировании» торговых центров «Галерея-Атлантик» и «Дисконт» в Южном административном округе и «Атриум» в Центральном округе. Из ТЦ «Европейский» и «Дисконт» эвакуировали около 11 тысяч человек.
Правоохранители также проверяют информацию о «минировании» кинотеатра «Пионер» на Кутузовском проспекте и торгового центра «Галерея Аэропорт» на Ленинградском проспекте.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, с тех пор в разных регионах страны были эвакуированы около 1,4 миллиона человек. Угроза взрывов ни разу не подтвердилась. С середины октября волна пошла на спад, анонимные звонки стали поступать в полтора раза реже.