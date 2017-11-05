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18:36 (мск), источник: РИА Новости

В Москве эвакуировали Большой театр, ГУМ и «Метрополь»

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В воскресенье вечером из Большого театра после анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуировали около 700 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Источник: РИА Новости

Две тысячи восемьсот человек вывели из торгового дома ГУМ и еще более двух тысяч — из гостиницы «Метрополь».

В воскресенье эвакуация затронула еще около тысячи посетителей кинотеатра «Факел» на шоссе Энтузиастов и более тысячи — торгового центра «Дубровка» в Юго-Восточном административном округе.

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Около 2,5 тысячи человек вывели из торгового центра «Таганский пассаж» на Таганской улице, «Аркадии» в Большом Овчинниковском переулке и ТЦ «Гудзон» на Каширском шоссе.

Поступали также анонимные звонки о «минировании» торговых центров «Галерея-Атлантик» и «Дисконт» в Южном административном округе и «Атриум» в Центральном округе. Из ТЦ «Европейский» и «Дисконт» эвакуировали около 11 тысяч человек.

Правоохранители также проверяют информацию о «минировании» кинотеатра «Пионер» на Кутузовском проспекте и торгового центра «Галерея Аэропорт» на Ленинградском проспекте.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, с тех пор в разных регионах страны были эвакуированы около 1,4 миллиона человек. Угроза взрывов ни разу не подтвердилась. С середины октября волна пошла на спад, анонимные звонки стали поступать в полтора раза реже.

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