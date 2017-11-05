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19:19 (мск), источник: ТАСС

Один человек погиб в результате нападения на блок-посту в Ингушетии

Сотрудник ДПС скончался от осколочных ранений по дороге в больницу.

НАЗРАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Двое сотрудников ДПС получили ранения и доставлены в ингушскую республиканскую клиническую больницу после совершенного сегодня около 18:00 мск самоподрыва террориста-смертника на блок-посту ДПС в Ингушетии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«В результате подрыва террориста-смертника на посту ДПС, расположенном на федеральной автомагистрали “Кавказ” в районе населенного пункта Яндаре Назрановского района республики, двое инспекторов ГИБДД получили ранения и доставлены в больницу», — сказал источник.

Позже источник в Ингушской республиканской больнице, куда были доставлены пострадавшие, сообщил, что один из сотрудников ДПС скончался.

«К нам доставлены двое сотрудников ГИБДД, один из них скончался по дороге в больницу, другой находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии», — сказали там.

По предварительным данным, сегодня около 18:00 мск двое неизвестных подъехали к блок-посту, один из них вышел из машины, зашел в помещение и совершил самоподрыв.

Другой злоумышленник предпринял попытку скрыться. По имеющимся данным, в настоящее время он блокирован в частном доме недалеко от блок-поста. Правоохранительные органы принимают меры по его задержанию. Личности нападавших на блок-пост пока не установлены.

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