Один человек погиб в результате нападения на блок-посту в Ингушетии
Сотрудник ДПС скончался от осколочных ранений по дороге в больницу.
Сотрудник ДПС скончался от осколочных ранений по дороге в больницу.
НАЗРАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Двое сотрудников ДПС получили ранения и доставлены в ингушскую республиканскую клиническую больницу после совершенного сегодня около 18:00 мск самоподрыва
«В результате подрыва
Позже источник в Ингушской республиканской больнице, куда были доставлены пострадавшие, сообщил, что один из сотрудников ДПС скончался.
«К нам доставлены двое сотрудников ГИБДД, один из них скончался по дороге в больницу, другой находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии», — сказали там.
Другой злоумышленник предпринял попытку скрыться. По имеющимся данным, в настоящее время он блокирован в частном доме недалеко от