Житель Башкирии, обидевшись на родственников, сжег их в доме

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии, сообщение о том, что после тушения пожара в одном из домов обнаружены тела троих местных жителей, поступило в правоохранительные органы республики утром 5 ноября.

По версии следствия, накануне во время застолья в доме члены семьи поссорились. «Отец из личных неприязненных отношений несколько раз ударил 24-летнего сына. Дождавшись, когда все уснут, ночью 5 ноября 2017 года, он вышел на веранду и поджег находившиеся там вещи, отчего загорелся дом. В результате пожара погибли 47-летний отец подозреваемого, его 66-летняя бабушка и 65-летний родственник», — говорится в сообщении. Дом сгорел дотла.