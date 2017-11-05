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19:43 (мск), источник: Интерфакс

Житель Башкирии, обидевшись на родственников, сжег их в доме

Уфа. 5 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Жертвами пожара в частном доме в городе Белорецк (Башкирия) стали три человека, поджог устроил сын хозяина дома, обидевшись на наказание.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии, сообщение о том, что после тушения пожара в одном из домов обнаружены тела троих местных жителей, поступило в правоохранительные органы республики утром 5 ноября.

По версии следствия, накануне во время застолья в доме члены семьи поссорились. «Отец из личных неприязненных отношений несколько раз ударил 24-летнего сына. Дождавшись, когда все уснут, ночью 5 ноября 2017 года, он вышел на веранду и поджег находившиеся там вещи, отчего загорелся дом. В результате пожара погибли 47-летний отец подозреваемого, его 66-летняя бабушка и 65-летний родственник», — говорится в сообщении. Дом сгорел дотла.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества», назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших и судебно-медицинская экспертиза подозреваемому, а также пожарно-техническая экспертиза, химическая судебная экспертиза. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.

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