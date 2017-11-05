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20:21 (мск), источник: "Российская газета"

На кладбище в Пушкине вандалы повредили полсотни могил

Сотрудники петербургской полиции разыскивают вандалов, повредивших десятки надгробий на Казанском кладбище.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне полиция получила сообщение о повреждении 50 частных могил на Казанском (Царскосельском) кладбище, расположенном на улице Гусарской в городе Пушкине. Неизвестные разрисовали надгробия синей и красной краской, сломали несколько крестов.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Наказание по этой статье предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, максимальное наказание- арест до трех месяцев.

Сейчас ведутся поиски злоумышленников.

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