На кладбище в Пушкине вандалы повредили полсотни могил
Сотрудники петербургской полиции разыскивают вандалов, повредивших десятки надгробий на Казанском кладбище.
Сотрудники петербургской полиции разыскивают вандалов, повредивших десятки надгробий на Казанском кладбище.
Как сообщает ГУ МВД РФ по
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Наказание по этой статье предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, максимальное наказание- арест до трех месяцев.
Сейчас ведутся поиски злоумышленников.