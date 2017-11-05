В Воронеже на Московском проспекте во время земляных работ нашли реактивный снаряд

Источник: РИА "Воронеж"

Во время земляных работ у дома № 171б на Московском проспекте обнаружили 82-миллиметровый реактивный снаряд, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в воскресенье, 5 ноября. Боеприпас времен Великой Отечественной войны изъяли в 14:10, а в 15:15 уничтожили на полигоне «Погоново».

В 2017 году в Воронеже не раз находили боеприпасы военного времени при производстве земляных работ. В октябре обнаружили минометную мину, в июне — снаряд и ручную гранату. В мае 2017 года рабочие нашли две ручных гранаты на улице Майкова. Весной дорожники наткнулись на неразорвавшийся боеприпас при проведении ремонтных работ на трассе Воронеж — Луганск.