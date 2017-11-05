В Воронеже на Московском проспекте во время земляных работ нашли реактивный снаряд
Боеприпас времен войны уничтожили на полигоне «Погоново».
Боеприпас времен войны уничтожили на полигоне «Погоново».
Во время земляных работ у дома № 171б на Московском проспекте обнаружили 82-миллиметровый реактивный снаряд, сообщила
В 2017 году в Воронеже не раз находили боеприпасы военного времени при производстве земляных работ. В октябре обнаружили минометную мину, в июне — снаряд и ручную гранату. В мае 2017 года рабочие нашли две ручных гранаты на улице Майкова. Весной дорожники наткнулись на неразорвавшийся боеприпас при проведении ремонтных работ на трассе Воронеж — Луганск.
Спасатели в очередной раз напомнили жителям региона, что нельзя прикасаться к найденным боеприпасам, закапывать их в землю или бросать в воду. Желательно запомнить место обнаружения снаряда и по возможности установить предупредительные знаки. О находке следует сообщить в службу спасения по телефонам: 112 (с мобильных), 101 (с мобильных и городских) или телефону доверия ГУ МЧС 8 (473) 277 99 00.