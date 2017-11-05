Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Привезенных на светский вечер в РФ западных гостей удивил размах
Полонский хочет заработать $1 трлн и построить город будущего
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
НАТО пытается лишить РФ «Искандеров»: СМИ назвали причины
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
США и Украина подсчитывают потери от обходных газопроводов - СМИ
СМИ Запада о пусковой установке РФ: Мощное оружие
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
20:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на Московском проспекте во время земляных работ нашли реактивный снаряд

Боеприпас времен войны уничтожили на полигоне «Погоново».

Источник: РИА "Воронеж"

Во время земляных работ у дома № 171б на Московском проспекте обнаружили 82-миллиметровый реактивный снаряд, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в воскресенье, 5 ноября. Боеприпас времен Великой Отечественной войны изъяли в 14:10, а в 15:15 уничтожили на полигоне «Погоново».

В 2017 году в Воронеже не раз находили боеприпасы военного времени при производстве земляных работ. В октябре обнаружили минометную мину, в июне — снаряд и ручную гранату. В мае 2017 года рабочие нашли две ручных гранаты на улице Майкова. Весной дорожники наткнулись на неразорвавшийся боеприпас при проведении ремонтных работ на трассе Воронеж — Луганск.

Спасатели в очередной раз напомнили жителям региона, что нельзя прикасаться к найденным боеприпасам, закапывать их в землю или бросать в воду. Желательно запомнить место обнаружения снаряда и по возможности установить предупредительные знаки. О находке следует сообщить в службу спасения по телефонам: 112 (с мобильных), 101 (с мобильных и городских) или телефону доверия ГУ МЧС 8 (473) 277 99 00.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Воронежцы проголосовали против создания зеленого пояса вокруг города
Карлес Пучдемон сдался полиции Бельгии
Египет выразил протест четырем странам Европы и Канаде
Кадыров объявил победителя конкурса стихов о Путине
В КНДР заявили, что Трампа нужно «приручить» физической силой
Центральный матч тура РФПЛ закончился ничьей
Воронежец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
На посту ДПС в Ингушетии ликвидированы два бандита
Спорт
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в рамках 16-го тура РФПЛ
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь