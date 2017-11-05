Взрывчатку в петербургских торговых центрах не нашли

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, к семи часам вечера полицейские закончили проверку всех комплексов, внепланово закрывшихся 5 ноября. Заведения вернулись к работе в штатном режиме. Так, снова открыта «Жемчужная плаза» на Пулковском шоссе, 51, возобновил работу «Гранд Каньон» — около четырех часов вечера в отделы попросили вернуться сотрудников, а чуть позже в ТРК на проспекте Энгельса стали запускать посетителей.

Ранее стало известно, что торговые центры в разных районах города — в том числе, «Гостиный двор» на Невском, в очередной раз подверглись атаке телефонных террористов. Информация о минировании ни в одном из них не подтвердилась. Звонки о заложенных бомбах также целый день раздавались в столице — сначала «минировали» торговые центры, а к вечеру добрались до Большого театра.