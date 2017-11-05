Угроза взрыва в Большом театре оказалась ложной

Источник: РИА "Новости"

«Театр работает в штатном режиме», — сообщили в театре.

В свою очередь источник в экстренных службах добавил, что проверка завершена. «Ничего подозрительного обнаружено не было», — сказал собеседник агентства.

Проверку проводили три кинологических расчета со служебными собаками. На время проверки из Большого театра были эвакуированы около 3,5 тыс. человек.

В Бетховенском зале Большого театра в воскресенье в 19:00 мск должен был начаться концерт «Молот и серп», посвященный столетию Великой Октябрьской социалистической революции.

Как пояснил источник ТАСС, ничего не было обнаружено и в ГУМе. «Из магазина были эвакуированы 2,5 тыс. посетителей и 30 человек персонала, магазин возобновил работу», — сказал собеседник агентства.

Полиция также проверяла помещения Домового храма мученицы Татианы при МГУ им. М. В. Ломоносова на Моховой улице откуда эвакуировали 20 человек.

Ранее в Москве были «заминированы» около 30 различных объектов, среди которых торговые центры, кинотеатры, рестораны, кафе. «Всего были эвакуированы около 30 тысяч человек», — сказал собеседник агентства.

В воскресенье поступила информация об угрозе взрыва как минимум в шести торговых центрах, среди них «Атриум», «Охотный ряд», «Европейский», галерея «Атлантис», «Дисконт», «Галерея Аэропорт», Outlet Village Белая дача в подмосковных Котельниках. Кроме того, «заминированы» 3 кинотеатра — «Космос», «Высота», «Полет», а также музей архитектуры имени А. В. Щусева, гостиницы «Националь» и «Метрополь». Из помещений кинотеатров эвакуировали почти 600 человек.