В ходе перестрелки на посту ДПС в Ингушетии ликвидированы два бандита
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — Двое бандитов убиты в результате перестрелки на посту ДПС в Назрановском районе Ингушетии, сообщает информационный центр НАК.
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — Двое бандитов убиты в результате перестрелки на посту ДПС в Назрановском районе Ингушетии, сообщает информационный центр НАК.
«Сегодня в 17.30 на посту ДПС в районе села Яндаре Назрановского района Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками полиции, осуществлявшими контроль за передвижением транспорта по автотрассе, и бандитами, предпринявшими попытку скрытно приблизится к посту и совершить нападение на сотрудников сил правопорядка. В ходе завязавшегося боестолкновения двое преступников нейтрализованы», — говорится в поступившем в «Интерфакс» сообщении НАК.
По данным комитета, «при нейтрализации бандитов гражданские лица не пострадали. Двое сотрудников полиции получили ранения, один погиб. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами».
Ранее сообщалось, что в Назрановском районе Ингушетии введен правой режим контртеррористической операции.