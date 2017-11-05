В ходе перестрелки на посту ДПС в Ингушетии ликвидированы два бандита

Один человек погиб в результате нападения на блок-посту в Ингушетии

«Сегодня в 17.30 на посту ДПС в районе села Яндаре Назрановского района Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками полиции, осуществлявшими контроль за передвижением транспорта по автотрассе, и бандитами, предпринявшими попытку скрытно приблизится к посту и совершить нападение на сотрудников сил правопорядка. В ходе завязавшегося боестолкновения двое преступников нейтрализованы», — говорится в поступившем в «Интерфакс» сообщении НАК.