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21:32 (мск), источник: Интерфакс

В ходе перестрелки на посту ДПС в Ингушетии ликвидированы два бандита

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — Двое бандитов убиты в результате перестрелки на посту ДПС в Назрановском районе Ингушетии, сообщает информационный центр НАК.

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«Сегодня в 17.30 на посту ДПС в районе села Яндаре Назрановского района Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками полиции, осуществлявшими контроль за передвижением транспорта по автотрассе, и бандитами, предпринявшими попытку скрытно приблизится к посту и совершить нападение на сотрудников сил правопорядка. В ходе завязавшегося боестолкновения двое преступников нейтрализованы», — говорится в поступившем в «Интерфакс» сообщении НАК.

По данным комитета, «при нейтрализации бандитов гражданские лица не пострадали. Двое сотрудников полиции получили ранения, один погиб. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами».

Ранее сообщалось, что в Назрановском районе Ингушетии введен правой режим контртеррористической операции.

У поста ДПС в Ингушетии подорвался смертник
Во время загрузки произошла ошибка.
20:27 (мск)© Ньюстюб
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