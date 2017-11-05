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22:20 (мск), источник: Интерфакс

Неизвестный ранил не менее 16 человек в техасской церкви

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — Как минимум 16 человек пострадали из-за стрельбы, открытой в баптистской церкви техасского города Сазерленд-Спрингс в воскресенье, сообщила The Daily Mail. На воскресных службах в этой церкви обычно присутствуют до 50 человек.

По информации местных властей, вооруженный мужчина вошел в здание и открыл огонь около 10:30. Как рассказал один из свидетелей, среди пострадавших есть двухлетний ребенок.

Некоторые СМИ сообщили о нескольких погибших в результате стрельбы.

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