Неизвестный ранил не менее 16 человек в техасской церкви
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — Как минимум 16 человек пострадали
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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — Как минимум 16 человек пострадали
По информации местных властей, вооруженный мужчина вошел в здание и открыл огонь около 10:30. Как рассказал один из свидетелей, среди пострадавших есть двухлетний ребенок.
Некоторые СМИ сообщили о нескольких погибших в результате стрельбы.