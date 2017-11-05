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23:33 (мск), источник: РБК

ABC сообщил о 20 погибших при стрельбе в церкви в Техасе

Как минимум 20 человек погибли и 30 были ранены при стрельбе в баптистской церкви в городе Сатерленд Спрингс в Техасе. Стрелок был убит прибывшими на место полицейскими.

Источник: AP 2017

Жертвами стрельбы в «Первой баптистской церкви» в техасском городе Сатерленд Спрингс стали не менее 20 человек, еще 30 ранены. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

CNN со ссылкой на местные власти сообщает о 27 погибших и 24 раненых. Очевидцы рассказали телеканалу, что слышали не менее 20 выстрелов.

Устроивший стрельбу мужчина погиб после непродолжительной погони, активной угрозы больше нет. Неизвестно, был ли он застрелен полицейскими, или покончил жизнь самоубийством.

Ситуацию уже прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он выразил соболезнования погибшим и сообщил, что следит за ситуацией.

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Первым о стрельбе в Сатерленд Спрингс сообщило издание округа Уилсон Wilson County News. В заметке на его сайте говорится лишь, что утром в воскресенье мужчина зашел в «Первую баптистскую церковь» и открыл огонь по прихожанам. Шериф Джо Тэкит рассказал, что в результате инцидента есть «множество раненых и погибших».

К месту событий прибыло множество полицейских, сообщал местный телеканал KENS5, но количество жертв долгое время не уточнялось. Агентству Associated Press не удавалось получить подтверждение информации в офисе шерифа, так как все полицейскими отправились на место преступления.

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