Полиция рассказала подробности о стрельбе в церкви в Техасе

Источник: AP 2017

Стрелок застрелил как минимум 26 человек и ранил еще 20 в церкви на юго-востоке Техаса в воскресенье, сообщает Reuters со ссылкой на техасский департамент общественной безопасности последние данные о самом смертоносном «шутинге» в США с начала октября этого года.

Инцидент произошел в «Первой баптистской церкви» в городе Сатерленд Спрингс в округе Уилсон в 40 км от Сан-Антонио. По данным на 2000 год, в городе жили всего 362 человека. Исходя из этих данных, жертвами стрельбы стали 7% населения города.

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Подозреваемый в черной одежде и бронежилете зашел в церковь и начал стрелять по прихожанам. Затем он сел в автомобиль и скрылся с места преступления. Его нашли мертвым в своей машине в соседнем округе Гваделупа. Причины смерти стрелка все еще выясняются.

23 человека погибли в здании церкви, двое снаружи, один умер в больнице. Возраст раненых разнится от 5 до 72 лет.

Личность подозреваемого и его мотивы не раскрываются властями. По данным источников New York Times, подозреваемый — 26-летний белый мужчина Дэвин Келли. По информации газеты, он приехал из округа Комал, что к северо-востоку от Сан-Антонио.