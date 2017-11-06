Полиция рассказала подробности о стрельбе в церкви в Техасе
Полиция раскрыла подробности стрельбы в церкви на
Полиция раскрыла подробности стрельбы в церкви на
Стрелок застрелил как минимум 26 человек и ранил еще 20 в церкви на
Инцидент произошел в «Первой баптистской церкви» в городе Сатерленд Спрингс в округе Уилсон в 40 км от
Подозреваемый в черной одежде и бронежилете зашел в церковь и начал стрелять по прихожанам. Затем он сел в автомобиль и скрылся с места преступления. Его нашли мертвым в своей машине в соседнем округе Гваделупа. Причины смерти стрелка все еще выясняются.
23 человека погибли в здании церкви, двое снаружи, один умер в больнице. Возраст раненых разнится от 5 до 72 лет.
Личность подозреваемого и его мотивы не раскрываются властями. По данным источников New York Times, подозреваемый — 26-летний белый мужчина Дэвин Келли. По информации газеты, он приехал из округа Комал, что к
Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования жителям города. «Да прибудет Бог с жителями Сатерленд Спрингс. ФБР и правоохранители на месте преступления. Я слежу за ситуацией из Японии», — написал он в Twitter. Губернатор Техаса написал: «Наши молитвы с теми, кто пострадал от этого акта зла».