Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 ноября, AmurMedia.

Как стало известно РЕН ТВ, поезд снес КамАЗ под Хабаровском. Водитель покинул автомобиль до столкновения, сообщает ИА AmrMedia.

По имеющейся информации, железнодорожный состав перевозил сырую нефть. Пустой КамАЗ заглох на железнодорожном переезде. Водитель грузовика сумел вовремя покинул кабину. В момент столкновения в автомобиле людей не было.

Из-за того, что грузовой состав приближался к железнодорожной станции, скорость движения была низкая, поэтому при столкновении локомотив не получил повреждений, разрушения верхнего строения пути также нет.

В начале десятого часа вечера по московскому времени КамАЗ эвакуировали с железнодорожных путей и поезд смог продолжить движение.