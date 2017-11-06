Поезд снес КамАЗ под Хабаровском
В момент столкновения в автомобиле людей не было.
В момент столкновения в автомобиле людей не было.
Хабаровск, 6 ноября, AmurMedia.
Как стало известно РЕН ТВ, поезд снес КамАЗ под Хабаровском. Водитель покинул автомобиль до столкновения, сообщает ИА AmrMedia.
По имеющейся информации, железнодорожный состав перевозил сырую нефть. Пустой КамАЗ заглох на железнодорожном переезде. Водитель грузовика сумел вовремя покинул кабину. В момент столкновения в автомобиле людей не было.
В начале десятого часа вечера по московскому времени КамАЗ эвакуировали с железнодорожных путей и поезд смог продолжить движение.
В результате ЧП никто не пострадал, нарушения движения составов и задержек поездов не произошло.