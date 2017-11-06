Превышения ПДК угарного газа в дыме над Хабаровском не обнаружено

На территории города Хабаровска наблюдается небольшое задымление. Также задымлённость может возникать в Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском районах. По данным космического мониторинга, пожароопасная обстановка на территории Хабаровского края спокойная. По данным на утро 06.11.2017 года, природных пожаров на территории региона нет. При этом по данным космического мониторинга и системы «Каскад», отмечаются многочисленные термические аномалии на приграничных территориях КНР. В настоящее время, на территории города и южных районов края наблюдаются ветра южных, юго-западных направлений. По данным на 10.00 (хбр) 6 ноября, превышений ПДК по уровню содержания оксида углерода (угарный газ) нет, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.