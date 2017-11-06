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10:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Превышения ПДК угарного газа в дыме над Хабаровском не обнаружено

Задымленность может наблюдаться на территории краевой столицы, в Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском районах.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 ноября, AmurMedia.

На территории города Хабаровска наблюдается небольшое задымление. Также задымлённость может возникать в Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском районах. По данным космического мониторинга, пожароопасная обстановка на территории Хабаровского края спокойная. По данным на утро 06.11.2017 года, природных пожаров на территории региона нет. При этом по данным космического мониторинга и системы «Каскад», отмечаются многочисленные термические аномалии на приграничных территориях КНР. В настоящее время, на территории города и южных районов края наблюдаются ветра южных, юго-западных направлений. По данным на 10.00 (хбр) 6 ноября, превышений ПДК по уровню содержания оксида углерода (угарный газ) нет, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Работа по наблюдению за загрязнением атмосферного воздуха на территории края продолжается постами Дальневосточного управления Росгидромета и лабораториями Роспотребнадзора, Краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования ЧС, в том числе передвижными. С целью мониторинга состояния воздуха проводится постоянный забор проб в нескольких контрольных точках и их исследование.

Ситуация находится на контроле всех служб и ведомств. Силы и средства ГУ МЧС России по Хабаровскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Организовано межведомственное взаимодействие, ведётся постоянный мониторинг пожароопасной обстановки.

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