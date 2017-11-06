Более 3 тыс бездомных Хабаровского края нуждаются в помощи
Считается, что треть живущих на улице никогда не вернуть в социум.
Считается, что треть живущих на улице никогда не вернуть в социум.
В Хабаровском крае в помощи нуждаются более 3000 бездомных. Обитают такие люди, в основном в городах — Хабаровске, Комсомольске, Ванино и Советской Гавани, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сегодня людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, оказывают помощь краевые власти, правоохранители, учреждения здравоохранения. В краевом министерстве социальной защиты работает телефон «горячей линии», на который каждый может позвонить и получить помощь. В краевых больницах № 10 и № 11 есть специальные палаты, где таким гражданам оказывается срочная помощь. С 2012 года с нами работают некоммерческие организации. А в 2015 году вступил в силу федеральный закон, который позволяет власти оказывать помощь некоммерческим организациям, работающим с бездомными. Это возмещение расходов за оказанные социальные услуги. Кроме того, негосударственным организациям — поставщикам услуг по реабилитации детей, пожилых граждан и бездомных — в Хабаровском крае выделено 34 млн рублей. Также существует грантовая поддержка НКО, но там средства выдаются под определенные проекты, — говорит заместитель начальника управления, начальник отдела стационарных учреждений и социального обслуживания министерства социальной защиты Хабаровского края Наталья Варламова.
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— Чем дольше человек живёт на улице, тем меньше шансов, что он вернётся к обычной жизни. Но есть надежда, что многие из тех, кто окажется в «ночлежке», снова привыкнут к теплу, к нормальной еде, к человеческому отношению и не захотят это терять, — говорит руководитель социального отдела Хабаровской епархии Николай Ворожбит. — Мы примем такого человека в наш реабилитационный центр, поможем восстановить документы, найти работу. С улиц бездомных забирает автобус. Точки сбора — под мостом на площади Славы и на Батуевской ветке за железнодорожным вокзалом. Получить поддержку бездомные могут не только в холодное время. В среднем за год к нам за помощью обращаются 1500−2000 бездомных людей.
Если есть желание помочь бездомным, то вещи и продукты можно привозить по адресу: ул. Воронежская, 49А (гуманитарный склад). Телефон для справок 206−036. Также работает «горячая линия» — 30−87−42.