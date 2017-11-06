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10:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Более 3 тыс бездомных Хабаровского края нуждаются в помощи

Считается, что треть живущих на улице никогда не вернуть в социум.

В Хабаровском крае в помощи нуждаются более 3000 бездомных. Обитают такие люди, в основном в городах — Хабаровске, Комсомольске, Ванино и Советской Гавани, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Сегодня людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, оказывают помощь краевые власти, правоохранители, учреждения здравоохранения. В краевом министерстве социальной защиты работает телефон «горячей линии», на который каждый может позвонить и получить помощь. В краевых больницах № 10 и № 11 есть специальные палаты, где таким гражданам оказывается срочная помощь. С 2012 года с нами работают некоммерческие организации. А в 2015 году вступил в силу федеральный закон, который позволяет власти оказывать помощь некоммерческим организациям, работающим с бездомными. Это возмещение расходов за оказанные социальные услуги. Кроме того, негосударственным организациям — поставщикам услуг по реабилитации детей, пожилых граждан и бездомных — в Хабаровском крае выделено 34 млн рублей. Также существует грантовая поддержка НКО, но там средства выдаются под определенные проекты, — говорит заместитель начальника управления, начальник отдела стационарных учреждений и социального обслуживания министерства социальной защиты Хабаровского края Наталья Варламова.

В настоящий момент в краевой реестр входят 4 организации, которые оказывают услуги бездомным: «Выбери жизнь», «Зелёный светофор», «Милосердие» и «Выбор». Все находятся в Хабаровске. Но не все, кто помогает бездомным, стремятся войти в данный реестр.

— Кто-то просто как частное лицо организовал приют на своей частной территории. Но и бездомным, которые попали в такие приюты, мы тоже оказываем помощь. Наши специалисты туда выезжают, помогают питанием, восстановить паспорта. Кроме того, в каждом муниципальном районе есть государственный комплексный центр социального обслуживания, который оказывает услуги по предоставлению продуктового набора либо горячего питания, обеспечению одеждой, содействию в предоставлении жилья и восстановлению документов. Всего в Хабаровском крае 16 таких государственных центров, — отметила Наталья Варламова. Каждая некоммерческая организация помогает бездомным по-своему. Не так давно в Хабаровске под ночлежку для бездомных переоборудовали железнодорожные вагоны, которые уже приняли своих постояльцев. Одновременно в ночлежке могут остановиться до 100 человек.

 — Чем дольше человек живёт на улице, тем меньше шансов, что он вернётся к обычной жизни. Но есть надежда, что многие из тех, кто окажется в «ночлежке», снова привыкнут к теплу, к нормальной еде, к человеческому отношению и не захотят это терять, — говорит руководитель социального отдела Хабаровской епархии Николай Ворожбит. — Мы примем такого человека в наш реабилитационный центр, поможем восстановить документы, найти работу. С улиц бездомных забирает автобус. Точки сбора — под мостом на площади Славы и на Батуевской ветке за железнодорожным вокзалом. Получить поддержку бездомные могут не только в холодное время. В среднем за год к нам за помощью обращаются 1500−2000 бездомных людей.

Если есть желание помочь бездомным, то вещи и продукты можно привозить по адресу: ул. Воронежская, 49А (гуманитарный склад). Телефон для справок 206−036. Также работает «горячая линия» — 30−87−42.

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