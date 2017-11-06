Недалеко уехал: полиция задержала комсомольчанина, угнавшего мопед, чтобы покататься
Транспортное средство молодой человек украл из подъезда, повредив противоугонный трос.
Транспортное средство молодой человек украл из подъезда, повредив противоугонный трос.
Хабаровск, 6 ноября, AmurMedia.
Сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по г.
В дежурную часть городского отдела полиции № 4 поступило заявление о хищении двухколесного транспортного средства из подъезда жилого дома. Ущерб от угона транспортного средства составил 15 тысяч рублей.
В ходе отработки территории госавтоинспекторы остановили мопед под управлением молодого человека, подходящего под описание злоумышленника. Документы на транспортное средство у него отсутствовали. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Установлено, что в вечернее время в подъезде жилого дома фигурант повредил противоугонный трос, похитил мопед и поехал кататься на нем по улицам города.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Транспортное средство помещено на