Недалеко уехал: полиция задержала комсомольчанина, угнавшего мопед, чтобы покататься

Хабаровск, 6 ноября, AmurMedia.

Сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре задержали молодого человека, подозреваемого в краже мопеда. Транспортное средство угнали из подъезда, «перекусив» противоугонный трос, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В дежурную часть городского отдела полиции № 4 поступило заявление о хищении двухколесного транспортного средства из подъезда жилого дома. Ущерб от угона транспортного средства составил 15 тысяч рублей.

В ходе отработки территории госавтоинспекторы остановили мопед под управлением молодого человека, подходящего под описание злоумышленника. Документы на транспортное средство у него отсутствовали. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что в вечернее время в подъезде жилого дома фигурант повредил противоугонный трос, похитил мопед и поехал кататься на нем по улицам города.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».