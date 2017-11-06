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09:05 (мск), источник: БЕЛТА

В аварии в Городокском районе разбилась компания молодых людей

23-летний, 24-летний, 26-летний, 30-летний мужчины и 19-летняя девушка погибли на месте аварии. 21-летняя девушка с тяжкими телесными повреждениями доставлена в учреждение здравоохранения, где ей оказывается медицинская помощь.

Источник: БЕЛТА

6 ноября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Следователи работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Городокском районе, где погибло 5 человек и один госпитализирован. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

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5 ноября около 22 часов 40 минут в дежурную часть ГАИ УВД Витебского облисполкома поступило сообщение о том, что на 19 км автодороге М8 возле деревни Дрожаки легковой автомобиль Volvo S40 врезался в дерево, и его разорвало на две части.

На место аварии незамедлительно выбыли следователи УСК по Витебской области, а также следователи центрального аппарата ведомства. Работу следователей на месте происшествия координирует начальник УСК по Витебской области генерал-майор юстиции Владимир Шалухин. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи совместно с экспертами УГКСЭ по Витебской области работают на месте используя возможности передвижной криминалистической лаборатории, а также осветительной установки «Световая башня» (ею располагают следователи). Установка позволяет проводить осмотр места происшествия в любое время суток.

Пять человек погибли в аварии в Городокском районеПрибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что на автодороге М8 граница России — Витебск — Гомель — граница Украины (на въезде в деревню Дрожаки) легковой автомобиль врезался в дерево.

По предварительной информации автомобиль Volvo S40 двигался в направлении г. п. Езерище со стороны д. Бычиха. В салоне автомобиля находилось 6 человек: четверо мужчин (жители г. п. Езерище) и 2 женщины (жительницы одной из деревень Городокского района). 23-летний, 24-летний, 26-летний, 30-летний мужчины и 19-летняя девушка погибли на месте аварии. 21-летняя девушка с тяжкими телесными повреждениями доставлена в учреждение здравоохранения, где ей оказывается медицинская помощь.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшей аварии и обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями, видеозаписями данного происшествия, сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Витебской области по телефону: +37533 3998044.

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