Полигоны Приморья очистят от неразорвавшихся снарядов

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 ноября, PrimaMedia.

В войсках Восточного военного округа, в том числе и в воинских частях Приморья, сдавших контрольную проверку за летний период обучения, начался подготовительный период. Военнослужащие готовятся к предстоящему к зимнему периоду обучения, который начнется 1 декабря, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на сайт министерства обороны.

В течение этого периода будет восстанавливаться и обновляться учебно-материальная база полигонов, частей и подразделений. На сезонный режим эксплуатации переведут полигонное оборудование и учебно-тренировочные средства. На площади свыше 150 тысяч гектаров, а это территории более 25 полигонов округа, проведут сплошную очистку мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в подготовительный период на всех стрельбищах, танкодромах и директрисах округа подготовят пункты промежуточного питания и обогрева личного состава.