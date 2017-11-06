Полигоны Приморья очистят от неразорвавшихся снарядов
В Восточном военном округе свыше 150 тысяч гектаров расчистят от боеприпасов, оставшихся после учений.
В Восточном военном округе свыше 150 тысяч гектаров расчистят от боеприпасов, оставшихся после учений.
Владивосток, 6 ноября, PrimaMedia.
В войсках Восточного военного округа, в том числе и в воинских частях Приморья, сдавших контрольную проверку за летний период обучения, начался подготовительный период. Военнослужащие готовятся к предстоящему к зимнему периоду обучения, который начнется 1 декабря, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на сайт министерства обороны.
В течение этого периода будет восстанавливаться и обновляться
Кроме того, в подготовительный период на всех стрельбищах, танкодромах и директрисах округа подготовят пункты промежуточного питания и обогрева личного состава.
В ходе подготовительного периода вооружение и военную технику «переобуют» и переведут на зимний режим эксплуатации.