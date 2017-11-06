Три человека погибли в ДТП под Мошково в Новосибирской области, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Авария произошла накануне вечером на трассе М-54 у поселка Кошево.

По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель автомобиля «Lexus RX 300». Он двигался в сторону Кемерово, пошел на обгон и не рассчитал маневр. На встречной полосе японский автомобиль на высокой скорости врезался в «Ford Focus», а затем задел автомобиль «Lifan».

На месте погибли три человека — водитель «Лексуса», а также мужчина и женщина из автомобиля «Ford Focus». Также госпитализированы пассажиры «Лексуса» — мужчина и подросток 14 лет.