На поверхности Омки в черте города появились странные пятна
Мутные разводы в реке заметили пользователи соцсетей.
Мутные разводы в реке заметили пользователи соцсетей.
В паблике «ЧП Омск» появились фотографии непонятных пятен на Омке в месте ее слияния с Иртышом. На снимках видны серые с вкраплением желтого разводы на поверхности воды.
Автор фото предположил, что это следствие стоков промышленных предприятий. «Господа, что же сливают в наш Иртыш?», — интересуется омич. В комментариях его поправили, что на кадрах изображена Омка, однако о природе пятен развернулась дискуссия.
Некоторые считают, что субстанция — всего лишь лед, который появляется на застывающей реке. Другие подписчики видят в этом загрязнение реки промышленными стоками.