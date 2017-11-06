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08:17 (мск), источник: Om1.ru

На поверхности Омки в черте города появились странные пятна

Мутные разводы в реке заметили пользователи соцсетей.

В паблике «ЧП Омск» появились фотографии непонятных пятен на Омке в месте ее слияния с Иртышом. На снимках видны серые с вкраплением желтого разводы на поверхности воды.

Автор фото предположил, что это следствие стоков промышленных предприятий. «Господа, что же сливают в наш Иртыш?», — интересуется омич. В комментариях его поправили, что на кадрах изображена Омка, однако о природе пятен развернулась дискуссия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые считают, что субстанция — всего лишь лед, который появляется на застывающей реке. Другие подписчики видят в этом загрязнение реки промышленными стоками.

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