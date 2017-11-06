На поверхности Омки в черте города появились странные пятна

В паблике «ЧП Омск» появились фотографии непонятных пятен на Омке в месте ее слияния с Иртышом. На снимках видны серые с вкраплением желтого разводы на поверхности воды.

Автор фото предположил, что это следствие стоков промышленных предприятий. «Господа, что же сливают в наш Иртыш?», — интересуется омич. В комментариях его поправили, что на кадрах изображена Омка, однако о природе пятен развернулась дискуссия.

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