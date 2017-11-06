В Уфе задержали одного из подозреваемых в расстреле пенсионера на кладбище

Преступление оставалось не раскрытым. 3 ноября прокурор решил передать его для дальнейшего расследования в следственные органы СКР по РБ. 4 ноября личности подозреваемых были установлены. Накануне при активном содействии оперативных сотрудников Отдела полиции № 5 УМВД России по Уфе следователь СКР задержал одного из двух подозреваемых. Им оказался неработающий горожанин.

Версия следствия: в октябре 2017 года двое знакомых решили совершить разбойное нападение. Они заметили у одного из местных жителей пачку денег в магазине. Выследив его, 27 октября злоумышленники напали на пенсионера. Тот оказал сопротивление: его засунули в багажник машины одного из нападавших, где он продолжил сопротивляться, тогда один из соучастников выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета не менее трех раз. Преступники вывезли жертву нападения на кладбище в поселок Тимашево, где пристегнули наручниками к ограде, обыскали его карманы, нашли десять тысяч рублей и телефон, которые похитили. Машину они подожгли, чтобы привлечь внимание, и скрылись с места происшествия. Потерпевшего доставили в больницу. Врачи оказали ему квалифицированную медпомощь.