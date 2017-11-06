Шесть строителей из Средней Азии погибли при пожаре в бытовке в Москве
Шесть человек погибли во время пожара в бытовке на
Шесть человек погибли во время пожара в бытовке на
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шесть человек погибли во время пожара в бытовке на
Отмечается, что они, вероятно, отравились продуктами горения. Собеседник агентства также уточнил, что погибшие — строители, которые проживали в помещении. Источник РИА Новости поясняет, что все они были выходцами из Средней Азии.
По одной из версий, пламя могло вспыхнуть