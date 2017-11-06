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09:32 (мск), источник: Podrobno.uz

Шесть строителей из Средней Азии погибли при пожаре в бытовке в Москве

Шесть человек погибли во время пожара в бытовке на северо-востоке Москвы.

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шесть человек погибли во время пожара в бытовке на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник, 6 ноября, в правоохранительных органах.

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Отмечается, что они, вероятно, отравились продуктами горения. Собеседник агентства также уточнил, что погибшие — строители, которые проживали в помещении. Источник РИА Новости поясняет, что все они были выходцами из Средней Азии.

По одной из версий, пламя могло вспыхнуть из-за короткого замыкания или неисправности электрообогревателя.

Пресс-служба столичного главка МЧС сообщает, что пожар произошел в доме на Складочной улице. Сообщение о возгорании поступило в 2:25 минут. Огонь охватил площадь около 12 квадратных метров. Пламя удалось потушить через несколько минут.

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