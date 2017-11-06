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09:17 (мск), источник: Sputnik

Избитый пьяным хулиганом мужчина скончался в ташкентской больнице

Милиция продолжает предварительное следствие по делу об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи скончался мужчина, избитый пьяным хулиганом в Чиланзарском районе Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik.

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Инцидент произошел 1 ноября, примерно в 23:30 часов. Неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес тяжкие телесные повреждения Акмалю Шукурову. В результате мужчина был доставлен в больницу с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, травма головного мозга тяжёлой степени, ушиб мягких тканей затылочной области головы, перелом левой стороны кости черепа».

Несмотря на предпринимаемые врачами усилия Шукуров скончался на следующий день от полученных телесных повреждений.

«Следственный отдел при УВД Чиланзарского района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 104 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса», — отметили в столичном ГУВД.

Правоохранительные органы на основании полученных оперативных данных объявили в розыск Алексея Каскинова (1987 год рождения), подозреваемого в совершении данного преступления. Позже он был задержан, а его действия переквалифицированы на часть 3-ю статьи 104 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего).

В настоящее время милиция продолжает предварительное следствие по делу.

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