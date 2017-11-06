Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Литва окончательно прощается с Россией
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
В центре Москвы задержали более 260 человек
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
"Ума не хватает”: соцсети РФ высмеяли просьбу Украины к Канаде
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
«Все его боятся»: Виталина о виновном в ссоре с Джигарханяном
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12Убийство в кукольном домике
08:23 (мск), источник: Tengrinews

Очень высокий уровень загрязнения в Алматы зафиксировал Казгидромет

По состоянию на сентябрь 2017 года уровень загрязнения в Алматы определен как «очень высокий», сообщили в пресс-службе РГП «Казгидромет», отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.

Так, по данным ведомства, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) отмечались: по взвешенным частицам (пыль) — 1,4 ПДК максимально разовое, диоксиду серы — 3,0 ПДК максимально разовое, оксиду углерода — 1,4 ПДК максимально разовое, диоксиду азота — 2,2 ПДК максимально разовое, оксиду азота — 1,5 ПДК максимально разовое. Значения по остальным загрязняющим веществам не превышали ПДК.

Читайте также
Туман и дожди ожидаются на большей части Казахстана 6 ноября

Для сравнения: в 2016 году индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) Алматы составил 7,0 — «высокий уровень загрязнения».

Справочно: уровень загрязнения считается низким при значениях индекса загрязнения атмосферы менее 5, повышенным — от 5 до 6; высоким — от 7 до 13, очень высоким — равном и более 14.

«За 2017 год индекс загрязнения атмосферы будет определен по итогам всех проведенных наблюдений за год, то есть сейчас определить ИЗА не представляется возможным. В соответствии с методикой индекс загрязнения атмосферы рассчитывается только за год, поэтому оценить степень загрязнения атмосферы за 2017 год по ИЗА и, соответственно, сравнить с индексом 2016 года не представляется возможным», — сообщили в пресс-службе Казгидромета.

Однако, как отметили в ведомстве, в сентябре 2016 года уровень загрязнения по Алматы характеризовался как «высокий», в то время как в сентябре 2017 года был зафиксирован «очень высокий» уровень загрязнения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сколько руководителей в Минфине наказали за нарушения
Стрельба в церкви в Техасе: что известно на данный момент
Бельгийский суд освободил Пучдемона
СМИ назвали следующих фигурантов «российского дела» в США
В новом офшорном досье упомянуты ВТБ, "Сибур" и "Газпром"
Саудовская Аравия обвинила Иран в провокации войны
В США необычайно толстого енота спасли из решетки канализации
Китай вывел на орбиту спутники своей навигационной системы
Спорт
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в рамках 16-го тура РФПЛ
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь