Очень высокий уровень загрязнения в Алматы зафиксировал Казгидромет

Так, по данным ведомства, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) отмечались: по взвешенным частицам (пыль) — 1,4 ПДК максимально разовое, диоксиду серы — 3,0 ПДК максимально разовое, оксиду углерода — 1,4 ПДК максимально разовое, диоксиду азота — 2,2 ПДК максимально разовое, оксиду азота — 1,5 ПДК максимально разовое. Значения по остальным загрязняющим веществам не превышали ПДК.

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Для сравнения: в 2016 году индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) Алматы составил 7,0 — «высокий уровень загрязнения».

Справочно: уровень загрязнения считается низким при значениях индекса загрязнения атмосферы менее 5, повышенным — от 5 до 6; высоким — от 7 до 13, очень высоким — равном и более 14.

«За 2017 год индекс загрязнения атмосферы будет определен по итогам всех проведенных наблюдений за год, то есть сейчас определить ИЗА не представляется возможным. В соответствии с методикой индекс загрязнения атмосферы рассчитывается только за год, поэтому оценить степень загрязнения атмосферы за 2017 год по ИЗА и, соответственно, сравнить с индексом 2016 года не представляется возможным», — сообщили в пресс-службе Казгидромета.