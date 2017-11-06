Очень высокий уровень загрязнения в Алматы зафиксировал Казгидромет
По состоянию на сентябрь 2017 года уровень загрязнения в Алматы определен как «очень высокий», сообщили в
По состоянию на сентябрь 2017 года уровень загрязнения в Алматы определен как «очень высокий», сообщили в
Так, по данным ведомства, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) отмечались: по взвешенным частицам (пыль) — 1,4 ПДК максимально разовое, диоксиду серы — 3,0 ПДК максимально разовое, оксиду углерода — 1,4 ПДК максимально разовое, диоксиду азота — 2,2 ПДК максимально разовое, оксиду азота — 1,5 ПДК максимально разовое. Значения по остальным загрязняющим веществам не превышали ПДК.
Для сравнения: в 2016 году индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) Алматы составил 7,0 — «высокий уровень загрязнения».
Справочно: уровень загрязнения считается низким при значениях индекса загрязнения атмосферы менее 5, повышенным — от 5 до 6; высоким — от 7 до 13, очень высоким — равном и более 14.
«За 2017 год индекс загрязнения атмосферы будет определен по итогам всех проведенных наблюдений за год, то есть сейчас определить ИЗА не представляется возможным. В соответствии с методикой индекс загрязнения атмосферы рассчитывается только за год, поэтому оценить степень загрязнения атмосферы за 2017 год по ИЗА и, соответственно, сравнить с индексом 2016 года не представляется возможным», — сообщили в
Однако, как отметили в ведомстве, в сентябре 2016 года уровень загрязнения по Алматы характеризовался как «высокий», в то время как в сентябре 2017 года был зафиксирован «очень высокий» уровень загрязнения.